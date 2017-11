Oberstenfeld/Handball Spannende Schlussphase – gerechtes Remis

„In so einem Spiel hauen alle alles rein, da ist man einfach angestachelt“, kommentiert SG-Trainer Tobias Klisch die aufgeheizte Stimmung und die Platzverweise in den Schlussminuten. Als der Pass von Koch auf Tudisco dann wenige Sekunden vor dem Ende im Aus landete, war die SG wieder am Drücker und hatte nach einer Auszeit noch 24 Sekunden, um den Siegtreffer zu erzielen. „In diesem Moment hätte ich den einen Punkt mit Kusshand genommen“, sagte Walter, dessen Team durch einen Fehler von Lukas Volz jedoch erneut in Ballbesitz kam. Es leuchteten noch genau fünf Sekunden auf der Anzeigetafel, als sich der stark aufspielende Tudisco den Ball erkämpfte und auf dem Weg zum Tor nur durch ein grobes Foul von Dennis Saur, das mit einer Disqualifikation geahndet wurde, gestoppt werden konnte. Der von den Schiedsrichtern zugesprochene Siebenmeter wurde zur Verwirrung aller Beteiligten und der gut 600 Zuschauer in der Halle vom Schiedsgericht zurückgenommen, da die Zeit beim Foul bereits abgelaufen war.

„Wir waren Mitte der zweiten Halbzeit einfach zu unkreativ im Angriff und müssen unsere Überzahlsituationen einfach anders lösen. Dann machen wir vorne wieder unsere Tore, verteidigen hinten aber nicht konsequent. Eigentlich liegen wir immer vorne, auch in der Schlussphase, bekommen aber viel zu leicht und viel zu schnell wieder die Tore zum Ausgleich“, zeigte sich SG-Trainer Tobias Klisch vor allem mit der Defensivleistung seines Teams unzufrieden. Auf die Frage, ob es sich nun um einen gewonnen oder verlorenen Punkt handelt, waren sich beide Trainer nach einem stetigen Hin und Her jedoch einig. „In so einem Derby steht am Ende alles Spitz auf Knopf, das war ein verdienter Punkt“, resümierte Klisch und bekam die Zustimmung seines Gegenübers Michael Walter. „Betrachtet man die letzten drei Minuten ist es ein verlorener, in den letzten zwei ein gewonnener Punkt, alles in allem sicherlich eine gerechte Punkteteilung“, so das Fazit des SKV-Trainers. SKV Oberstenfeld:

Uhl, Neumann – Tudisco (4), M. Koch (10/5), König, Goller (3), Pflugfelder (1), Cakar (1), Stauch (1), Deseife, Teske (5),Lehmann, Sauerland (4). SG Schozach-Bottwartal:

Hämmerling, Salles – Schmitz, Linder (2), Soteras-Merz (4), Volz (6), Kroll (7), Gallus, Zieker (2), Saur (3), Heilmann (3), Zluhan (2/2), Durdevic.