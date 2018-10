Oberstenfeld/Handball SKV Oberstenfeld vor wichtigem Kellerduell

Schließlich will man in Oberstenfeld „seine Heimspiele gewinnen. Die Liga ist eh schon schwer und da kann jeder jeden schlagen. Da muss man schauen, wo man seine Punkte holt“, sagt Walter. Vergangene Woche im Derby bei der SG Schozach-Bottwartal war man ganz knapp dran am Punktgewinn, verspielte am Ende beim 23:24 aber noch die 14:7-Pausenführung. „Wir haben analysiert, woran es lag“, sagt der Coach der Oberstenfelder und fügt an: „Das Gute ist, dass die Mannschaft intakt ist. Es passt eigentlich alles. Wir müssen nur aus dem, was wir da gespielt haben, die richtigen Schlüsse ziehen und in einem Spiel die Konstanz halten.“ Ähnliches trifft jedoch auch auf den Gegner zu, der vergangene Woche im Spiel gegen Tabellenführer SV Leonberg/Eltingen zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren führte. „Da sieht man, dass sie auch ganz gut Handball spielen können, auch wenn sie auf dem letzten Tabellenplatz stehen.“