Oberstenfeld/Handball SKV Oberstenfeld feiert glücklichen Heimsieg

„Die letzten Spiele waren alle sehr knapp, immer ein ständiges Hin und Her. Da ist man einfach verunsichert. Man darf nicht vergessen, dass auch wir lange nicht gepunktet haben. Die Unsicherheit hat man zu Beginn deutlich gemerkt“, suchte Walter nach Erklärungen für den schwachen Start seines Teams. Aus einem 3:6-Rückstand nach zehn Minuten wurde beim Stand von 8:12 (24.) sogar ein Vier-Tore-Rückstand. Manuel Koch und Timo Strauch brachten ihr Team wieder auf Schlagdistanz und Koch hatte vom Siebenmeterpunkt sogar die Chance, auf 11:12 (25.) zu verkürzen, vergab diesen aber. So ging es mit einem 11:13 in die Pause, aus dem jedoch bis zur 33. Minute ein 11:15-Rückstand wurde. Dies lag vor allem daran, dass der SKV beste Torchance ausließ und vor allem in der zweiten Hälfte kaum ein Mittel gegen Rückraumspieler Anton Heling fand. So erzielte der SG-Akteur sechs seiner acht Treffer im zweiten Durchgang und hielt sein Team im Spiel.

Zwei Treffer des stark aufspielende und am Ende besten SKV-Torschützen Güngör Cakar, Ruven Lehmann und Philipp Goller brachten den SKV wieder auf 15:15 (36.) heran, der Lauf der Hausherren wurde jedoch durch eine Auszeit der SG unterbrochen. „Güngör hat sehr gut gespielt aber man muss auch sagen, dass die Jungs in der zweiten Halbzeit deutlich besser für ihn gearbeitet haben. Das haben wir gut vorbereitet, so hatte er genügend Räume und war heute sehr treffsicher“ , lobte Walter das Zusammenspiel seiner Rückraumleute mit Kreisläufer Cakar, der am Ende neunmal erfolgreich war. So waren es auch Cakar und Marc Pflugfelder, die nach einer zwischenzeitlichen 23:21-Führung (52.) die letzten SKV-Tore zum 25:24 erzielten.