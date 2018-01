Oberstenfeld/Handball SKV muss wieder sein Heimgesicht zeigen

Oberstenfeld - Zu Hause sind die Württembergliga-Handballer des SKV Oberstenfeld in dieser Saison noch ungeschlagen. Lediglich im Derby gegen die SG Schozach-Bottwartal gab es ein 29:29-Unentschieden. Diesen Heimnimbus will der SKV natürlich auch am Sonntag (17 Uhr) gegen die SG Leonberg/Eltingen wahren – und damit ein Stück weit auch die schwache Auswärtsbilanz kompensieren. Nur zwei Pünktchen – darunter vom Remis im Hinspiel in Leonberg – stehen in fremden Hallen auf der Habenseite. Am vergangenen Wochenende zeigten die Oberstenfelder beim 33:37 in Altensteig wieder ihr „Auswärtsgesicht“.