Oberstenfeld/Handball SKV kann in der Abwehr wieder variabler agieren

Im direkten Aufeinandertreffen möchten beide Mannschaften wieder in die Spur finden. Gerade die Oberstenfelder sehnen sich nach fünf sieglosen Partien in Serie nach einem Erfolgserlebnis. Recht kam den Spielern da die spielfreie Woche, um Kraft zu tanken und um die Köpfe freizubekommen. „Wir haben viel darüber gesprochen, was zuletzt nicht gut gelaufen ist. Auch die Spieler untereinander haben da klar kommuniziert“, sagt Oberstenfelds Trainer Michael Walter. Dabei sei es neben spielerischen Dingen in Abwehr und Angriff auch um die Einstellung gegangen. „Die ließ in manchen Phasen zu wünschen übrig. Es ist uns klar, dass wir uns da steigern müssen“, meint der Coach weiter.

Nachdem der SKV in den Vorwochen personell stark gebeutelt war, kann er am Sonntag nahezu wieder aus dem Vollen schöpfen. Nur Rechtsaußen Nick Teske wird studienbedingt fehlen, Michael Weiss – ebenfalls Rechtsaußen – hat nach langer Verletzung zumindest das Training wieder aufgenommen. „Für ihn kommt ein Einsatz aber zu früh. Wir möchten ihn nicht verheizen“, sagt Michael Walter. Hoch rechnet der Verein es daher Michael Henninger an, dass er sein Intermezzo beim SKV um weitere zwei Spiele verlängert, um die rechte Außenbahn zu bekleiden. Zudem kehrt Tobias Selcho aufs Feld zurück. „Das erweitert unsere Möglichkeiten und wir könnten auf eine 5:1-Abwehr umstellen“, so Walter.