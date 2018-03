Oberstenfeld/Handball SKV empfängt das Tabellen-Schlusslicht

„Man merkt an den Resultaten, dass die drei gerade alle eine tragende Rolle bei Neuhausen spielen und die Mannschaft in dieser Konstellation leistungstechnisch wohl eher im Mittelfeld, wenn nicht sogar im oberen Drittel, angesiedelt werden muss“, so der Oberstenfelder Coach, der anfügt: „Egal, ob sie auf dem Papier das Schlusslicht sind, oder nicht – das wird definitiv eine schwierige Aufgabe werden. Zumal Neuhausen auch eine sehr gute und auch sehr offensive Abwehr spielt. Und das hatten wir in dieser Runde bisher so noch nicht. Mal sehen, wie die Mannschaft im Angriff damit zurechtkommt.“ Generell werde es darauf ankommen, spontan zu reagieren und abzuwarten, ob möglicherweise die in der Vorwoche so erfolgreiche 5:1-Defensivvariante gegen die Wundertüte TV Neuhausen/Erms II eine Option sein könnte. Oder aber, ob vielleicht eine Manndeckung gegen einen der Neuhäuser Leistungsträger in Frage kommt.