Oberstenfeld/Handball SKV-Coach will Waiblingen-Fluch besiegen

Oberstenfeld - Manchmal ist eine Kursänderung ganz gut. Das hat auch Michael Walter, der Trainer von Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld festgestellt. „Vor fünf Spielen haben wir damit aufgehört, uns auf den Gegner einzustellen. Wir konzentrieren uns seitdem ganz auf uns und schauen danach, dass unsere Abwehr im Zusammenspiel mit unserem Torhüter funktioniert“, sagt er. Mit Erfolg. Die vergangenen vier Partien gewannen er und sein Team, nun soll am Sonntag um 17 Uhr der fünfte Sieg in Serie folgen. Für Walter wäre dies wohl einer der wichtigsten in dieser Saison. Denn: Seit zweieinhalb Jahren, also seit genau fünf Duellen, wartet er gegen den VfL Waiblingen auf einen Sieg mit dem SKV Oberstenfeld. „Jetzt will ich endlich einmal gewinnen“, macht er deshalb klar.