Zunächst hatten die Oberstenfelder dabei sehr gut mitgehalten. Zu Beginn hatte die Führung mehrfach gewechselt, bis sich die Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit auf 9:6 absetzten. Nach einem Tempogegenstoß war Marc Pflugfelder zum 7:6 erfolgreich gewesen, eine Minute später nahm er einen langen Pass von Torhüter Nikolai Uhl auf und erhöhte auf 8:6. Güngör Cakar traf kurz darauf zum 9:6. Danach blieb die Mannschaft von Trainer Michael Walter jedoch mehr als sieben Minuten ohne eigenen Treffer. Dass die Gäste in dieser Zeit nur zum Ausgleich kamen, aber noch nicht in Führung gingen, lag vor allem an den starken Paraden von Nikolai Uhl. Noch einmal ging der SKV durch Manuel Koch und Cakar in Führung. Das 11:9 in der 24. Minute sollte jedoch der letzte Oberstenfelder Treffer in der ersten Hälfte bleiben. Zu viele Würfe landeten neben dem Tor oder wurden vom Waiblinger Keeper pariert. Die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten deutlich besser. Kurz vor der Pausensirene stellte der Ex-Oberstenfelder Edgar Gneiding den 11:14-Halbzeitstand her.