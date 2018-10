Oberstenfeld/Handball Rhein-Neckar Löwen sind zu Gast

Oberstenfeld - Die A-Jugend der HABO JSG trägt am Sonntag um 14.45 Uhr erstmals ein Bundesliga-Heimspiel in der Halle in den Bäderwiesen in Oberstenfeld aus – und das gleich gegen einen besonderen Gegner. Denn die HABO empfängt den punktverlustfreien Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen, der auf dem besten Weg ist, seine zwei Meisterschaften in der Südstaffel aus den vergangenen beiden Jahren zu wiederholen. „Sie bewegen sich auf Top-Niveau und haben natürlich das Zeug, um bei Platz eins mitzureden – und sogar um die Deutsche Meisterschaft. Dieses Spiel wird zeigen, auf welchem Niveau man sich in diesem Alter bereits bewegen kann“, stellt sich HABO-Trainer Jürgen Buck auf ein besonderes Kaliber ein, mit dem es sein Team zu tun bekommen wird. „Teilweise glänzen diese Spieler schon bei den Männern in der Dritten Liga. Ein Sieg von uns ist am Sonntag ist deshalb unrealistisch, dafür sind wir einfach zu weit weg.“