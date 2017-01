Oberstenfeld/Handball Personell angeschlagen ins Duell gegen den Tabellenführer

Dabei dürfte Abwehrspezialist Goller gegen Remshalden eine wichtige Rolle zukommen, sieht Walter doch im Positionsangriff eine der wenigen kleinen Schwächen des Spitzenreiters. „Sie stellen die beste Abwehr der Liga, und wenn sie den Ball haben, dann geht es mit Vollgas nach vorne. Sie erzielen viele einfache Tore. Genau die müssen wir verhindern“, erklärt der SKV-Coach. Es wird für die Oberstenfelder also wichtig sein, schnell wieder nach hinten zu kommen und den Gegner in den Positionsangriff zu bekommen – so wie es im Hinspiel in der zweiten Halbzeit gelungen ist. „Nach einer desolaten ersten Halbzeit haben wir in der zweiten Hälfte nur noch zehn Tore kassiert“, erinnert sich Michael Walter. Aus einem 13:20 machte der SKV damals noch ein 30:30, weil Sebastian Sauerland zwei Sekunden vor Schluss den letzten Treffer erzielte.

„Ich hätte natürlich nichts gegen ein ähnliches Szenario. Aber wenn es nicht reichen sollte, wäre das auch kein Beinbruch“, stellt Michael Walter klar. Dem SKV-Coach ist zwar bewusst, dass sein Team im Falle einer Niederlage wahrscheinlich zwei Plätze abrutschen würde. „Aber ich schaue nicht so sehr auf die Tabelle. Es ist doch schön, dass die Liga so eng beieinander ist. Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel, hoffen auf viele Zuschauer und schauen dann, was am Ende bei rauskommt.“