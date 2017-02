Oberstenfeld/Handball Ohne Rechtsaußen ins Freitagabendspiel

Während Michael Weiss seit ein paar Wochen an einer Sprunggelenkverletzung laboriert, hat Nick Teske ein Wintersportunfall außer Gefecht gesetzt. Der Linkshänder war am vergangenen spielfreien Wochenende beim Snowboarden. „Dabei ist er mit dem Rücken auf einen Stein gestürzt. Zunächst hatte man sogar einen Wirbelbruch befürchtet“, berichtet Michael Walter. Doch zum Glück ist es „nur“ eine starke Prellung. Ebenfalls eng wird es auf der Rückraummitte. Tobias Selcho fällt wegen eines Muskelfaserrisses weiterhin aus. Und Denis Heim hat sich gerade erst von einer ziemlich schweren Grippe erholt und ist mit Sicherheit noch nicht wieder voll einsatzfähig. „Zum Glück haben wir schon so viele Punkte geholt. Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Aber wenn es schiefgehen sollte, dann wäre das kein so großes Drama, als wenn wir mit 14 Punkten im Abstiegskampf stecken würden“, sieht Michael Walter die Situation noch relativ entspannt.

Dabei könnte der SKV mit einem Sieg und bei einer gleichzeitigen Niederlage des Tabellenzweiten Neckarsulm gegen Spitzenreiter Remshalden zumindest nach Minuspunkten wieder an der NSU vorbeiziehen. „Der eigentliche Witz ist ja, dass wir am vergangenen Wochenende ohne zu spielen von Platz fünf auf drei hochgegangen sind. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt Walter lachend. Wie eng und teilweise verrückt es in der Liga diese Saison zugeht, das zeigt aber auch die Tatsache, dass sich der SKV bei einer Niederlage am Sonntagabend auf Rang sechs wiederfinden könnte, sofern die Konkurrenz aus Schmiden und Schwaikheim punktet.