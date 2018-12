Oberstenfeld/Handball „Im Vorbeigehen schlägt man die nicht“

Auf der Mittelposition „haben sie mit Sven Kroll einen starken Spieler“, sagt Walter, „und am Kreis steht mit Christian Joos jemand, der die Bälle echt gut fangen kann. Er ist sehr groß und sie spielen ihn auch gerne hoch an.“ Auf Halblinks dürfe man Marco Schilpp nicht werfen lassen. „Außerdem macht Jan Scheitterlein immer seine Tore. Mit ihm habe ich selbst noch in Flein zusammengespielt. Ihn in den Griff zu bekommen ist schwer“, weiß Walter. Hochmotiviert dürfte zudem Torhüter Nicolai Fasano sein, denn er spielte in der Jugend beim SKV Oberstenfeld und kehrt somit zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Eine ganz besondere Motivation dürften an diesem Samstag aber auch die Hausherren haben, denn ihr Trainer heiratet.