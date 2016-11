Oberstenfeld - Die Ausgangslage:

Der TV Mundelsheim rangiert aktuell in der Tabelle mit einem Pluspunkt mehr auf dem Konto zwei Plätze vor dem SKV Oberstenfeld. Wirklich Aussagekraft hat die momentane Tabelle aber nicht. Vielmehr wird beim Blick auf diese deutlich: Jedes Team kann jedes schlagen. Für beide Trainer ist deshalb klar: „Bei einem Sieg hätten wir etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt, bei einer Niederlage wird der Druck von Spiel zu Spiel wieder größer“, wie es SKV-Coach Michael Walter formuliert. Im Derby würde die Tabellensituation sowieso keine Rolle spielen. „Derbysiege sind immer doppelt schön. Da muss man im Vorfeld keinen motivieren. Ich hoffe nur, dass keiner von meinen Jungs übermotiviert ist“, so Walter. Sein Gegenüber, Jörg Haug, meint: „Solche Spiele liebt jeder Sportler.“

Die gegenseitge Einschätzung:

Oberstenfelds Coach Michael Walter weiß: „Die Mundelsheimer spielen einen sehr schnellen Handball. Da müssen wir dagegenhalten.“ Zudem verfügt das Team in seinen Augen über eine richtig stark besetzte erste Garde. „Andreas Bender, Hannes Stahl, Johannes Wolf oder Thomas Müller sind extrem gute Spieler. Die muss man alle immer auf der Rechnung haben“, ist er gewarnt. Jörg Haug, der Coach der Mundelsheimer, warnt sein Team indes hauptsächlich vor der enormen Erfahrung, über die die Oberstenfelder in Person von Sebastian Sauerland sowie Manuel und Floran Koch verfügen. „Und über Nikolai Uhl braucht man ja eigentlich nichts mehr sagen. Er ist mit einer der besten Torhüter der Liga“, findet Haug. „Sie sind als Mannschaft gut aufgestellt. Im Angriff haben sie ein gutes Positionsspiel und hinten stehen sie robust“, sagt der Mundelsheimer, der klar macht: „Wir müssen sie viel in Bewegung halten.“

Die Personalsituation:

Beim TV Mundelsheim befindet sich Marco Danner im Urlaub. Ob Philipp Tschürtz rechtzeitig zum Spiel da ist, ist zudem fraglich. „Er ist diese Woche geschäftlich unterwegs, da wissen wir erst ganz kurzfristig, ob er es schafft“, erklärt TVM-Trainer Jörg Haug. Dafür wird Fabian Kraft nach einem Muskelfaserriss sein erstes Spiel in dieser Saison absolvieren. Beim SKV Oberstenfeld waren unter der Woche einige Akteure angeschlagen, zudem konnte man nicht richtig trainieren, definitiv ausfallen wird aber niemand.

Ehemalige Kameraden:

Derbys haben es immer in sich. Hauptsächlich, weil man sich untereinenander kennt. Das Spiel zwischen dem SKV Oberstenfeld und dem TV Mundelsheim stellt da keine Ausnahme dar. So stand beispielsweise Oberstenfelds Trainer Michael Walter schon mit Mundelsheims Außenspieler Thomas Müller zusammen auf dem Feld. „Für den TV Flein war das. Wir haben dort zusammen in der Württembergliga gespielt, sind dann zusammen in die BWOL aufgestiegen und haben dann noch ein Jahr zusammen gespielt“, erinnert er sich. Und auch mit Maximilian Mauch verbindet Walter eine Erinnerung. „Mit ihm habe ich beim TV Pflugfelden gespielt“, erzählt er. Mundelsheims Coach Jörg Haug weiß im Gegenzug ebenfalls einige Oberstenfelder Anekdoten zu erzählen. Schließlich trug er von 1996 bis ins Jahr 2000 das SKV-Trikot. „Ich habe da von der Verbandsliga bis in die Regionalliga gespielt“, erzählt er und sagt: „Damals sind gute Freundschaften entstanden. Deshalb freue ich mich sehr auf dieses Spiel und darauf, wieder einige Bekannte zu sehen.“ Ähnlich geht es seinem Spieler Matthias Otto, der jetzt wieder beim TVM im Kader steht, die vergangenen zwei Jahre aber die Handballschuhe für die Bottwartäler schnürte. „Für ihn ist es ein ganz besonderes Spiel“, sagt Jörg Haug.

Das letzte Aufeinandertreffen:

Das letzte Derby zwischen diesen beiden Mannschaften gab es Ende März 2014 – ebenfalls in der Württembergliga. Damals hieß es im Nachklang: „Der SKV gewinnt das Duell der zwei Blinden“. Im Spiel fehlte es an Toren und Qualität, doch die Gäste aus Oberstenfeld machten mit dem 20:18-Erfolg den Klassenerhalt so gut wie perfekt. Der TV Mundelsheim musste in dieser Saison wieder absteigen.

Große Vorfreude:

„It’s Derby-Time – und wir freuen uns drauf. Die Halle wird hoffentlich voll sein“, sagt TVM-Coach Jörg Haug. Michael Walter fügt an: „Der Freitagabend ist perfekt für so ein Spiel. Wir können es kaum erwarten.“