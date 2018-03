Oberstenfeld/Handball Günstige Gelegenheit für den SKV

Oberstenfeld - Nach drei Siegen in Folge empfängt der Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld am Freitagabend um 20:30 Uhr den Tabellenzweiten TSV Schmiden in der Sporthalle in den Bäderwiesen. Die Schmidener haben in fünf Spielen in diesem Jahr erst drei Punkte geholt und damit viel von ihrem Vorsprung auf die Verfolger eingebüßt. Da könnte man meinen, dass es für den SKV eine günstige Gelegenheit ist, gerade jetzt auf den TSV zu treffen. Zumal man ja im Hinspiel beim 35:35 bereits einen Zähler entführte.