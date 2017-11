Oberstenfeld/Handball Geht’s jetzt an die Kraftreserven?

Die Einschätzung der Trainer:

Oberstenfelds Trainer Michael Walter hofft nach drei sieglosen Auswärtsspielen in Serie auf einen starken Heimauftritt. „Wir hoffen, den Heimbonus nutzen zu können, wissen aber auch, dass wir einen guten Tag erwischen müssen, um etwas zu holen.“ Eine gute Abwehrarbeit werde am Freitag das A und O sein. „Wir müssen uns hinten schnell stellen und dann auf einfachem, schnellem Weg zum Torerfolg kommen“, gibt Walter vor. Die SG schätzt er als starken Gegner ein. „Ich muss sagen: Ihre Abwehrleistung in Bittenfeld hat mich schwer beeindruckt.“ Und auch von der guten Form des Spielmachers Dennis Saur hat Walter natürlich Notiz genommen.

Dieses Kompliment gibt sein Gegenüber bei der SG, Tobias Klisch, gerne zurück. So habe der neue SKV-Spielmacher Marc Pflugfelder das Spiel der Oberstenfelder schwerer berechenbar gemacht. „Einen solchen Spieler hatten sie vorher nicht. Wir müssen jetzt abwägen, wie wir gegen wen verteidigen. Und gegen Marc Pflugfelder sollten wir es vermeiden, alleine zu verteidigen. Sonst tanzt er uns auf dem Bierdeckel aus.“ Die aufsteigende Form seines Teams nimmt Klisch erfreut zur Kenntnis: „Wir waren in Bittenfeld vorne sehr diszipliniert, haben wenige Fehler gemacht und keinen Standhandball mehr gezeigt. Wir sind auf einem guten Weg. Das soll jetzt, wo wir ins Rollen kommen, weiter wachsen.“

Das Personal:

Der SKV wird neben Tobias Selcho eventuell auf Sebastian Sauerland verzichten müssen. „Er hat einen Pferdekuss abbekommen. Wir müssen abwarten, das wäre aber natürlich ein großer Verlust“, sagt Michael Walter. Bei der SG fehlen weiterhin Felipe Soteras-Merz und Luca Schmid.

Die Bilanz:

Der SKV und die SG spielen in der fünften Saison in Folge gemeinsam in der Württembergliga. Sechs der acht Duelle gingen an die SG, beide Aufeinandertreffen in der Saison 2016/17 gewann aber Oberstenfeld.