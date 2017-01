Oberstenfeld/Handball Gegner findet immer die passende Lösung

Ausschlaggebend für das deutliche Endergebnis sei vor allem die Abwehrleistung der Oberstenfelder gewesen. „Da waren wir eine Katastrophe. Es gab zu viele Löcher und auch im Eins gegen Eins haben wir häufig verloren“, sagt Michael Walter, der deshalb zwischenzeitlich unter anderem auf eine 5:1-Abwehr umgestellt hatte. „Wir haben Verschiedenes probiert. Das hat zwar kurzzeitig auch funktioniert, der Gegner hatte dann aber doch immer eine passende Lösung parat“, berichtet der SKV-Trainer. Und im Angriff habe seine Mannschaft gegen die Schwaikheimer Defensive einfach nicht die passenden Mittel gefunden. Hier musste Valentin Deseife aus der zweiten Mannschaft als zweiter Kreisläufer aushelfen, um den gesperrten Güngör Cakar mitzuvertreten. Kurzfristig war zudem noch Tobias Selcho ausgefallen.In der Partie dauerte es zehn Minuten, bis Schwaikheim erstmals nach Toren davonzog. Ab dem 6:5-Führungstreffer (11.) waren die Hausherren, die in dieser Saison erst ein Heimspiel verloren haben und auf Rang vier stehen, stets vorne. Bis zur 20. Minute lagen die Sportfreunde bereits mit 12:7 in Führung, bei der Halbzeitsirene stand es 18:12. Bis dato hatte allein Schwaikheims Denis Gabriel sieben Treffer erzielt. „Es gab zur Pause trotzdem noch Hoffnung. Wir haben klar angesprochen, dass wir die Abwehr stabilisieren müssen. Und eigentlich haben wir mit 14 erzielten Toren eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt“, sagt Michael Walter. Da Schwaikheim aber 16 weitere Male traf, kam zu keinem Zeitpunkt mehr der Verdacht auf, dass das Spiel kippen könnte. Im Gegenteil: Beim 29:19 nach 49 Spielminuten trennte beide Mannschaften zehn Tore. Beim Endstand von 34:26 waren es noch acht.Von einem Rückschlag oder Beinbruch möchte Trainer Michael Walter dennoch nichts wissen. „Ich bin sehr froh um die 22 Punkte, die wir haben. So können wir weder mit Druck nach oben noch nach unten aufspielen. Und natürlich möchten wir unsere Heimserie von 13:1 Punkten weiter ausbauen.“ Gelegenheit dazu hat der nun drittplatzierte SKV gleich an den nächsten drei Spieltagen, an denen er jeweils in der heimischen Bäderwiesenhalle antritt. Den Auftakt macht am Sonntag um 17 Uhr das vielversprechende Duell gegen den Spitzenreiter SV Remshalden.

SKV Oberstenfeld:

Uhl, Neumann – Sauerland (4), Tudisco (2), M. Koch (3/1), Goller (1), Leistner, F. Koch (7/3), Heim (1), Deseife (2), Lehmann (2/1), Teske (2), Bütner (2).