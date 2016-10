Oberstenfeld - So glücklich man beim Handball-Württemberglisten SKV Oberstenfeld mit den 5:1 Punkten aus den ersten drei Spielen war, so sehr war zuletzt zweimal ordentlich Sand im Getriebe. Und ausgerechnet jetzt kommt am Freitagabend (20.30 Uhr) der momentan sehr starke Tabellenzweite Neckarsulmer Sport-Union in die Halle in den Bäderwiesen. „Wir haben zwei Megaspiele vor der Brust, denn am Wochenende drauf müssen wir ja nach Schmiden. Es muss schon viel sehr zusammenpassen, wenn wir gegen Neckarsulm gewinnen wollen“, weiß SKV-Coach Michael Walter.

Nur zu gerne würde er sich ja auf die Statistik berufen. Denn in der vergangenen Saison waren die Oberstenfelder die einzige Mannschaft der Liga, die beide Spiele gegen Neckarsulm gewann. Und in dieser Saison hat die NSU bislang lediglich bei Tabellenführer SV Remshalden verloren, während der SKV dort einen Punkt entführt hat. „Wenn es danach ginge, müssten wir ja am Freitag gewinnen. Das würde ich natürlich sofort unterschreiben. Leider ist das im Handball nicht ganz so einfach“, sagt Walter lachend.

Viel zu lachen hatte der SKV-Trainer zuletzt allerdings nicht. Bei den Niederlagen in Bietigheim und Waiblingen hakte es vor allem in der Offensive. „Mit 15 verschossenen Würfen gewinnt man kein Spiel. In Waiblingen haben wir allein in den letzten fünf Minuten drei Freie verballert und verlieren am Ende mit einem Tor“, erinnert er sich. Viel dran arbeiten könne man da im Training allerdings nicht. „Die Jungs können ja alle werfen. Das ist in meinen Augen eine Kopfsache. Entweder sind sie nicht konzentriert genug, oder sie denken sogar zu viel nach beim Wurf“, glaubt Michael Walter. Klar ist nur: Gegen Neckarsulm darf sich sein Team nicht viele Fehler erlauben – und muss zudem sehr gut in der Abwehr stehen. Vor allem im Rückraum sieht der Oberstenfelder Coach das Prunkstück des Tabellenzweiten: „Sie sind dort auf allen drei Positionen doppelt stark besetzt. Fabian Göppele spielt derzeit sehr stark. Und Felix Kazmeier ist für mich das große neue Talent in der Liga. Er hat sich enorm weiterentwickelt.“ Der 18-Jährige hat zuletzt in Remshalden 16 Tore erzielt.

Neben dem starken Gegner wird der SKV Oberstenfeld auch weiterhin mit einer dünnen Personaldecke zu kämpfen haben. So musste Tobias Selcho wegen Knieproblemen in Bietigheim passen, in Waiblingen reichte es nur für ein paar Minuten. „Es ist fraglich, ob er am Freitag wieder spielen kann“, sagt Michael Walter. Ebenfalls an einer Knieverletzung laboriert Michael Weiss, er wird definitiv fehlen. Der Einsatz von Julian Tudisco ist wegen einer Lendenprellung fraglich, das Gleiche gilt für den erkrankten Keeper Daniel Neumann. Außerdem plagen Manuel Koch Schulterprobleme, weshalb er nicht auf seinem gewohnten Niveau spielen kann. „Aber jammern hilft nichts. In drei Wochen interessiert das keinen mehr. Da steht nur noch das Ergebnis“, stellt Michael Walter klar.