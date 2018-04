Oberstenfeld/Handball Enttäuschender Auftritt im letzten Heimspiel

In der zweiten Halbzeit wurde dann vor allem die SKV-Defensive stabiler, die neue, offensive 3-2-1-Abwehrvariante stand gut gegen den wurfgewaltigen Schwaikheimer Rückraum. „Wir haben das phasenweise wirklich gut gespielt. Immer wenn wir sie im stehenden Angriff hatten, hatte Schwaikheim Probleme“, resümierte Walter, dessen Team beim Stand von 11:14 durch ein Siebenmetertor von Marc Pflugfelder sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff wieder in Schlagdistanz kam. Doch wie auch in der ersten Halbzeit schlichen sich erneut zahlreiche Abspielfehler und zu unüberlegte und unvorbereitete Würfe ein – ein Geschenk, das die Gäste in dieser Phase dankbar annahmen. „Wir haben ihnen viel zu viele einfache Tore zugestanden. Es ist einfach bitter, wenn man gerade rangekommen ist und dann wieder die Chancen liegen lässt und im Gegenzug einfache Tore kassiert. Wir machen in den entscheidenden Situationen zu viele individuelle Fehler“, fasste Walter die Phase zusammen, in der der SKV die Gäste bis auf 14:22 (44.) wegziehen lassen musste.