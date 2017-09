Oberstenfeld/Handball Ein Sieg ist Pflicht

Oberstenfeld - Die TSF Ditzingen sind gerade erst in die Handball-Württembergliga aufgestiegen, im ersten Spiel gab es eine knappe Heimniederlage gegen die HSG Schönbuch. „Da gibt es gar keine Diskussion, dass wir die Partie gewinnen müssen, wenn wir den Anspruch haben, zu den besten sieben Mannschaften der Liga zu gehören“, sagt Michael Walter. Der Trainer des SKV Oberstenfeld empfängt die Ditzinger am Freitagabend (20.30 Uhr) in der Sporthalle in den Bäderwiesen.