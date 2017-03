Oberstenfeld/Handball Duell der ungleichen (Tabellen)nachbarn

Das Selbstvertrauen schien dem SKV zuletzt aber zu fehlen, auch aufgrund personeller Probleme. So waren am vergangenen Samstag bei der Niederlage in Altensteig mit Manuel Koch, Ruven Lehmann, Tobias Selcho und Sebastian Sauerland gleich vier wichtige Stützen nicht dabei. Sauerland, der vor einer Woche zum zweiten Mal Vater geworden ist, und Lehmann, der in Altensteig berufsbedingt passen musste, werden beim Derby aber wieder dabei sein. „Auch Selcho ist wieder gesund. Hinter Manuel Koch steht noch ein Fragezeichen, aber er will es versuchen“, sagt Trainer Michael Walter. „Das Gute an diesem Spiel ist, dass man niemanden motivieren muss. Wir sind alle heiß und freuen uns drauf. Und da es ja für beide Teams um nichts mehr geht, können alle frei aufspielen. Es könnte daher eine richtig gute Partie werden.“ Der SKV-Coach würde dabei gerne seine persönliche Bilanz gegen die SG auf 4:4 Punkte ausgleichen. „Und bei einem Sieg wären wir auf jeden Fall am Saisonende vor ihnen“, nennt er ein weiteres Ziel.

Während sich beim SKV also die Personalsituation wieder entspannt hat, gibt es bei der SG Schozach-Bottwartal diesbezüglich keine Verbesserung gegenüber den vergangenen Wochen. Zudem stellt Tobias Klisch klar, dass er niemanden einsetzt, der angeschlagen ist, nur weil das Derby in Oberstenfeld ansteht. So wird Shooter Philipp Kroll, der nach seiner Meniskus-OP im Dezember noch Knieprobleme hat, weiterhin fehlen. Auch Keeper Benjamin Krotz hat eine Meniskusverletzung und fällt weiterhin aus. Und Luca Schmid hat sich in der Alfdorf-Partie eine Schulterprellung zugezogen. „Es ist zwar nichts kaputt, aber er hat noch Schmerzen“, sagt Tobias Klisch, der auf diese drei verzichten will, „selbst wenn sie unbedingt spielen wollen würden, weil es das Derby ist. Es interessiert mich auch nicht wirklich, ob wir am Saisonende vor Oberstenfeld stehen oder nicht. Platz sieben oder zehn – das ist gehupft wie gesprungen.“ Dennoch weiß Klisch auch: „Wir haben aus dem Hinspiel etwas gutzumachen. Und da es für Tobias Deuring das letzte Derby sein wird (der Rückraumspieler verlässt die SG, Anm. d. Red.), sind wir es ihm schuldig, uns voll in diese Partie reinzuhängen.“

In der Hinrunde hatte der SKV in Beilstein klar mit 28:22 gewonnen. Es war nach sechs SG-Siegen in Serie der erste Derby-Erfolg. „Da haben wir es nicht geschafft, die massive Oberstenfelder Abwehr in Bewegung zu bekommen. Ich hoffe, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind. Entscheidend wird auch sein, dass wir nicht aus Angst vor Nikolai Uhl erstarren“, nennt Klisch die in seinen Augen sntscheidenden Faktoren. Dazu passt die Einschätzung von Michael Walter: „Wir müssen gut verteidigen, so wie uns das im Hinspiel gelungen ist.“