Oberstenfeld/Handball Die Niederlagen-Serie soll ein Ende finden

Oberstenfeld - Nach vier Niederlagen in Folge wird die Lage beim Handball-Württembergligisten SKV Oberstenfeld so langsam immer prekärer. Zwischenzeitlich gut im Mittelfeld liegend, muss das Team von Trainer Michael Walter nun seit ein paar Spielen auf die Abstiegszone schauen. Denn als Viertletzter ist das Polster inzwischen aufgebraucht. Wobei man klar sagen muss: „Dieses Jahr ist die Liga so eng zusammen, da kann es ganz schnell wieder nach oben gehen. Genauso wie es ganz schnell abwärts gehen kann“, sagt Walter. Gerade einmal fünf Punkte sind es für sein Team bis zu Platz vier, nur zwei Zähler trennen die Oberstenfelder jedoch auch vom vorletzten Tabellenplatz. „Es ist krass, es ist wirklich alles möglich in dieser Saison. Jetzt wird es aber auch Zeit, dass wir mal wieder etwas möglich machen“, sagt der Coach und blickt auf das wichtige Heimspiel am morgigen Sonntag um 17 Uhr gegen die HSG Schönbuch.