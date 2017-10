Oberstenfeld/Handball Die Abwehr muss stabiler werden

Dass die Alfdorfer, die erst das zweite Jahr in der Württembergliga spielen, hinten so stabil stehen und dadurch schon 7:3 Punkte geholt haben, macht Michael Walter nicht zuletzt an Neuzugang Julian Diederich fest. „Er ist aus Oppenweiler gekommen und ein sehr guter Abwehrspieler.“ Nicht nur deshalb ist der gute Saisonstart des kommenden Gegners für Walter keine so große Überraschung. „Sie hatten bislang schon einen sehr guten Rückraum. Jetzt sind sie durch Diederich auch am Kreis stärker geworden. Die Außen treffen bislang auch gut, und sie spielen inzwischen sehr schnell von hinten raus, wenn sie in der Abwehr die Bälle gewinnen“, hat der SKV-Coach beobachtet. „Das war in der Vergangenheit meist noch nicht so.“

Umso wichtiger wird es für die Oberstenfelder sein, Ballverluste im Angriff zu vermeiden, um sich möglichst wenig Kontertore einzufangen. Immerhin lief es im Angriff bislang recht ordentlich in dieser Saison. Wobei das zuletzt bei der Niederlage bei der HSG Schönbuch nur phasenweise galt. „Vor allem in der ersten Halbzeit sind wir nicht bereit gewesen, dahin zu gehen, wo es wehtut“, moniert Michael Walter. Gegen den TSV Alfdorf/Lorch wird dies aber erst recht nötig sein.