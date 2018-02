Oberstenfeld/Handball Der SKV schnuppert an der Sensation

„Wir wussten, dass wir – wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen – gegen jeden Gegner mithalten können. Und heute haben wir gesehen, dass wir aus einem Neun-Tore-Rückstand auf ein Tor an den Tabellenführer rankommen können. Am Ende nutzt das halt aber alles nix“, so das bittere Fazit des sichtlich enttäuschten SKV-Trainers Michael Walter. Der Grund dafür, dass der Gegner überhaupt so weit wegziehen konnte, war für den Coach schnell gefunden: „13 Fehlwürfe und fünf technische Fehler unsererseits und sieben Konter der Bittenfelder in der ersten Halbzeit, das ist ganz einfach zu viel.“ Dabei hatten die Oberstenfelder nach der Anfangsviertelstunde reagiert und von einer Manndeckung gegen den Bittenfelder Topscorer Martin Kienzle auf eine 6:0-Defensive umgestellt, was deutlich besser funktionierte. „Die Abwehr ist im Laufe des Spiels immer stabiler geworden“, analysierte Michael Walter und fügte an: „Wir haben vorne die Bälle aber zu leicht weggeworfen.“ Das Resultat war ein 5:14-Rückstand nach 22 Minuten.

Weil sich Martin Kienzle seinerseits etliche Fehlwürfe leistete und gleichzeitig Nikolai Uhl im SKV-Kasten mehr und mehr zu Hochform auflief, verkürzte der SKV bis zur Pause auf ein 11:16 und arbeitete sich durch eine starke kämpferische Leistung in der zweiten Hälfte immer weiter heran. „Die Schiedsrichter haben ihre Sache wirklich gut gemacht, aber ausgerechnet in der Schlussphase kriegen dann wir ein Stürmerfoul, wir die Schritte, und wir ein Foul gegen uns gepfiffen. Unterm Strich bleibt dann, dass wir uns für die zweite Halbzeit einfach nicht belohnen und keine Punkte geholt haben.“ SKV Oberstenfeld:

Uhl, Neumann – Tudisco (1), M. Koch, Goller (1), F. Koch (3), Pflugfelder (5/2), Cakar (1), Stauch (1), Deseife, Selcho (2), Lehmann (2), Teske (1), Sauerland (7).