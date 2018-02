Oberstenfeld/Handball Der SKV Oberstenfeld stoppt die Negativserie

Bis zu diesem Zeitpunkt machte sich nicht nur bemerkbar, dass hier zwei Tabellennachbarn auf Augenhöhe aufeinandertrafen, sondern auch, dass der SKV aufgrund der Negativserie von zuvor vier Pleiten in Folge deutlich verunsichert agierte, und das obwohl Michael Walter von Beginn an versuchte, seinem Team den Druck zu nehmen. „Jeder wusste, um was es in diesem Spiel geht. Das sitzt natürlich in den Köpfen. Uns fehlt momentan aufgrund der fehlenden Erfolgserlebnisse einfach die Lockerheit und der Spielfluss. Man merkt den Spielern an, dass sie nachdenken, keine Fehler machen wollen“, erklärte Walter das verunsicherte Auftreten seines Teams.