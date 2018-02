Oberstenfeld/Handball Der SKV Oberstenfeld besiegt den Auswärtsfluch

Bereits Mitte der ersten Halbzeit setzte sich der SKV erstmals auf drei Tore ab. Kreisläufer Güngör Cakar sorgte dann fast mit der Pausensirene für die 18:15-Halbzeitführung der Gäste. Nach dem Wechsel zog der SKV schnell auf 20:15 davon. „Etwas brenzlig wurde es nochmal, als Alfdorf wieder auf zwei Tore herankam und dann auch wieder mehr Stimmung in der Halle war. Aber wir haben dann immer im richtigen Moment unsere Tore gemacht“, sagt Michael Walter. Seine Mannschaft zog wieder davon und hatte in der 54. Minute mit dem 30:23 die Vorentscheidung geschafft. „Gegen die offene Abwehr der Alfdorfer war es dann nur wichtig, keine Zeitstrafe zu kassieren. Das haben die Jungs gut gemacht, und wir sind auch nicht mehr in Bedrängnis gekommen“, freut sich Walter über den ersten Auswärtssieg der Saison.