Oberstenfeld/Handball Der SKV möchte endlich ein Auswärtsspiel gewinnen

Oberstenfeld - Wenn die Württembergliga-Handballer des SKV Oberstenfeld in der Hinrunde dieser Saison noch ein Auswärtsspiel gewinnen wollen, dann haben sie am Samstagabend um 19.30 Uhr die letzte Chance dazu. Denn die Partie bei den SF Schwaikheim ist der letzte Auftritt in fremder Halle in diesem Jahr. Insgesamt gibt es danach nur noch zwei Begegnungen: eine am folgenden Wochenende und dann weitere vier Wochen später, also bereits kurz vor Weihnachten. „Man wollte wegen der Frauen-Weltmeisterschaft wohl so wenig Spiele wie möglich im Dezember haben. Aber dann wäre es natürlich schöner gewesen, noch eine Partie in den November zu packen. So hätten wir wenigsten eine richtige Winterpause gehabt“, ist SKV-Coach Michael Walter über die Gestaltung des Spielplans nicht besonders glücklich.