Oberstenfeld/Handball Der SKV hat einige personelle Fragezeichen

Oberstenfeld - Zweimal in Folge haben die Handballer des SKV Oberstenfeld jetzt in der Württembergliga verloren. Ein drittes Mal sollte an diesem Wochenende nicht hinzu kommen. „Denn dann gerät man ganz schnell wieder in ein blödes Fahrwasser, was in einer Abwärtsspirale enden kann“, sagt SKV-Trainer Michael Walter, dem jedoch bewusst ist: Mit dem SV Leonberg/Eltingen gastiert am Sonntag (17 Uhr) kein Geringerer als der Tabellenzweite in der Sporthalle in den Bäderwiesen. Und gegen den ist man als Tabellenelfter nun mal klarer Außenseiter. „Um gegen sie zu gewinnen, muss wirklich einiges passen. Sie stehen zu Recht da oben. Aber das heißt nicht, das wir chancenlos sind. Wir haben in dieser Saison erst ein Heimspiel verloren, und das soll auch so bleiben. Wir wollen am Sonntag die zwei Punkte holen“, macht er klar.