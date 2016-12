Oberstenfeld/Handball Bloß nicht unterschätzen

„Sie schießen jedes Spiel mindestens 30 Tore. Dafür haben sie aber eine schwache Abwehr. Da müssen wir ansetzen“, sagt der Oberstenfelder Coach. 402 Gegentore stellen den schlechtesten Wert der Liga. Zum Vergleich: Der SKV Oberstenfeld hat bislang 314 Gegentreffer bekommen. „Unser Ziel muss es sein, in der Abwehr gut zu stehen und keine einfachen Tore zuzulassen. Denn kommen sie in einen Rausch, verwandelt sich die Halle in Flein in einen Hexenkassel. Das habe ich schon öfters erlebt“, sagt der SKV-Trainer, der guter Dinge ist, das Spiel für sich zu entscheiden. „Bei uns läuft es gerade einfach. So Spiele wie vergangene Woche gegen Alfdorf hätten wir noch vor einem Jahr verloren, aber jetzt glaubt jeder bis zum Ende daran, dass wir das packen, und letztlich klappt es dann auch“, resümiert er. Der 9:1-Lauf seines Teams unterstreicht das. „Diese Serie wollen wir nun weiter ausbauen“, macht er klar. Personell sieht es gut aus.