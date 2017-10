Oberstenfeld/Handball Blitzstart ist der Grundstein für den SKV Oberstenfeld

Vor allem Nick Teske, der sich auch ein Sonderlob seines Trainers abholte, zeigte sich sowohl über den Einlauf an den Kreis, als auch über den Gegenstoß als äußerst treffsicher. „Nick hat stark gespielt, er hätte fast noch vier Buden mehr machen können, wenn mehr Bälle vorne angekommen wären“, übte Walter leise Kritik an der Passgenauigkeit seines Teams. Noch vor der Pause musste dieses jedoch einen herben Rückschlag verkraften. Tobias Selcho musste mit einer Fingerverletzung vom Spielfeld und war beim Treffer von Timo Strauch zum 15:9 Pausenstand bereits auf dem Weg ins Krankenhaus.

Auch nach Wiederanpfiff war von der Abwehrstärke des Gegners kaum etwas zu sehen. Der SKV glänze mit schönen Kombinationen und clever herausgespielten Toren und lies im Gegenzug in der eigenen Defensive kaum etwas zu. Selbst wenn ein Wurf der harmlosen Gäste den Weg durch die SKV-Reihen fand, war Torhüter Nikolai Uhl zur Stelle, der 40 Prozent der Würfe entschärfen konnte. Als die Gäste in der 44. Minute zum 22:11 trafen, hatten die Hausherren erst drei Tore in der zweiten Halbzeit bekommen, was für die geschlossene Abwehr- und Torhüterleistung des SKV spricht. In den Schlussminuten konnte der TSV zwar nochmal auf 23:15 (50.) verkürzen, richtig gefährlich wurden sie dem SKV aber nicht mehr. Ruven Lehrmann stellte beim 28:18 mit seinem sechsten Treffer den ursprünglichen Zehn-Tore-Vorsprung wieder her, und der SKV Oberstenfeld ging wenige Minuten später mit einem 30:19 als überlegender und verdienter Sieger vom Feld.