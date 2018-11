Oberstenfeld/Handball Ärgerliche Pleite gegen den neuen Spitzenreiter

Und dann waren da eben noch die Kleinigkeiten, die letztlich zur Niederlage führten. Angefangen bei einigen schlechten Würfen, insbesondere im ersten Teil der zweiten Halbzeit. „Da haben wir mehrfach unsere Standardwürfe gewählt. Die kennt der gegnerische Torhüter natürlich“, analysierte Walter. Dann ließ man Leonbergs Andreas Binder fünf Sekunden vor Schluss zum Wurf kommen, „obwohl eigentlich klar war, dass der sich diesen Wurf nimmt“, so Walter. Und genauso ärgerlich war, dass die Gäste für den letzten Angriff gar nicht so viel Zeit hätten haben dürfen, wie es schließlich der Fall war. Denn beim SKV-Angriff zuvor war Jan Fuhrmann klar in der Luft gestoßen worden, sodass sein Wurf meterweit übers Tor ging. Doch der fällige Pfiff blieb aus. „Es sind viele Kleinigkeiten, die mich einfach aufregen. Insgesamt mache ich meiner Mannschaft nicht einmal einen Vorwurf, sie hat super gekämpft. Aber am Ende stehen wir halt mit leeren Händen da.“