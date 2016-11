Oberstenfeld-Gronau Tempo 30 soll mehr Sicherheit bringen

Im Ortschaftsrat ging es nun um die Frage, was man dennoch tun könne. Allerdings drehte sich die Diskussion schnell nicht mehr um die Lärmbelastung, sondern vielmehr um den Sicherheitsaspekt. Speziell bei der Schulbushaltestelle an der Krone habe er „kein gutes Gefühl, mit 50 Sachen an den Kindern vorbeizurauschen“, betonte Alexander Wolf (FW).

Die Parksituation an der Krone lasse ohnehin kein höheres Tempo zu, stimmte Eberhard Dietz (CDU) zu. „Da hat’s schon öfter geknallt“, hat der direkte Nachbar beobachtet. „Die Anwohner haben sich an den Lärm schon gewöhnt“, mutmaßte Heidi Breznikar (FW), „durch den Schulbusverkehr hat sich die Verkehrssituation aber verschärft“.

„Was hat denn Lärmschutz mit Verkehrssicherheit zu tun?“, fragte Claus Reiche (CDU), der gegen die Temporeduzierung stimmte. Ausschlaggebend sei der schlechte Zustand der Straße, er wolle das Land nicht mit Tempo 30 aus der Verantwortung entlassen, endlich den Belag zu richten. „Das Problem sind die Riesen-LKW, die von der Autobahn durch Gronau durchdonnern. Könnte man nicht den Schwerlastverkehr einschränken?“

Bürgermeister Markus Kleemann sah da „keine Chance. Das haben wir nicht mal in der Lichtenberger Straße hinbekommen, die ja als Unfallschwerpunkt ausgewiesen ist.“ Dass sich die Diskussion vom Lärmschutz zum Thema Sicherheit verlagert habe, zeige nur auf, dass dies beides Gründe seien, warum Tempo 30 hier notwendig sei. „Das Ergebnis ist entscheidend.“ Der Zustand der Straße werde vom Land geprüft, er hoffe, dass sich bald etwas tue. Wenn die Durchfahrt gerichtet werde, komme auch eine Abbiegespur in die Schwabstraße, informierte Ortsvorsteher Karlheinz Massa.

Walter Deuble (SPD) sieht den Ortseingang von Prevorst her als „problematisch“ an. „Der Rest der Ortsdurchfahrt ist eh zugeparkt, da kann man nicht schnell fahren.“ Eine Anzeigetafel fürs Tempo sei „erzieherisch sinnvoll“. Dies könne man in Eigenregie veranlassen, stimmte Massa zu, einen stationären Blitzer könne hingegen nur das Landratsamt aufstellen.

Weiter Tempo 30 in der gesamten Ortsdurchfahrt zu fordern, lehnte die Mehrheit des Ortschaftsrates letztlich ab. Monika Bächle (CDU) erinnerte daran, dass auch die Abstimmung im Gemeinderat in diesem Punkt sehr knapp war. „Das ist eine Gängelung der Autofahrer.“ Eine Zone an der Schulbushaltestelle sei eine „moderate Lösung“ – wofür sich dann auch das Gremium aussprach. Vom Alternativvorschlag, Tempo 30 nur zwischen 22 abends und 6 Uhr morgens vorzuschreiben, hielten die Räte indes überhaupt nichts. „Da hält sich eh niemand dran“, stellte Annette Kori (FW) fest. Die Beschränkung an der Krone halte sie schon für das „Nonplusultra“. Es sei sinnvoll, hier das Tempo zu drosseln, weil am Ortsausgang Richtung Prevorst ohnehin die meisten schon wieder aufs Gas drücken. „Die fahren dann in Zukunft 40 statt jetzt 60 oder 70.“