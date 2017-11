Oberstenfeld-Gronau Neue Ausstellung zeigt Gewichtiges

Vieles davon haben die Mitarbeiterinnen noch im heimischen Fundus, denn alle sind begeisterte Sammlerinnen. „Sonst würden wir ja auch nicht hier arbeiten“, schmunzelte Renate Breuninger. Sie selber hat auch einiges beigetragen, das zum Teil noch von der Schwiegermutter stammt. Besonders stolz ist sie auf eine über 100 Jahre alte Waage aus schwerem Eisen. Die Besonderheit des einstigen Hochzeitsgeschenks: Wenn man sich darauf stellt, kann man das Gewicht in einem daran angebrachten Spiegel ablesen. Ob man da wohl weniger erschrocken ist als bei der heutigen direkten Gewichtsangabe? Doch Birgit Zettner, eine weitere fleißige Museumsfrau, meinte: „Früher ging’s wohl eher ums Zu- als ums Abnehmen.“

Wie auch immer: In der Küche des kleinen, schnuckeligen Museums dreht sich derzeit alles ums genaue Wiegen. Besonders ins Auge sticht eine der Waagen auf dem Küchentisch. Sie besteht im wesentlichen aus einem langen, rostigen Stab und einer ebensolchen Eisenkugel. „Das ist eine Laufgewichtswaage“, erklärte Renate Breuninger, „auch römische Waage genannt. Da lief das Gewicht hin und her.“ Ein Besucher erinnerte sich daran, so etwas in seiner Jugend gesehen zu haben: „Damit hat man immer die Getreidesäcke gewogen.“ Andere Laufgewichtswaagen sind deutlich kleiner. Oben tragen sie eine verchromte Waagschale, darunter kann man mit einem verschiebbaren Gewicht und einem Wiegebalken die Schwere des Wiegeguts ermitteln.