Oberstenfeld-Gronau Mühlhof darbt immer noch vor sich hin

Als Bürgermeister sieht Markus Kleemann die Gemeinde baurechtlich „außen vor“, aber durch das Ultimatum des Landratsamtes sei jetzt endgültig das Abrissunternehmen am Zug. „Es ist viel zu lange nichts passiert – der Ärger der Nachbarn ist nachvollziehbar.“ Wenn bis Donnerstag nichts geschehe, werde er am Freitag wieder bei der Kreisbehörde nachhaken. „Ich will den Betroffenen helfen“, betont er. Dass auf dem Grundstück nichts passiert sei, liege nicht an der Gemeinde. „Wir haben Anfang des Jahres das Neubau-Projekt genehmigt und vor etwa zwei Wochen eine Umplanung.“ Der Bauträger wolle nach wie vor ein Mehrfamilienhaus errichten, „nur etwas kleiner als vorher“.

Das Architekturbüro, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hatte bereits im August auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, nicht für die Ablagerung des Bauschutts verantwortlich zu sein. Die Abrissfirma habe für einige Tage den Bauschutt aus Beilstein zwischenlagern wollen. Man habe geantwortet, dies könne geprüft werden, doch müsse dem Grundstücksbesitzer mitgeteilt werden, um welche Art von Schutt es sich handelt, wie lange er bleiben soll und wie sicher gestellt sei, dass der Schutt wieder entfernt werde. Dann habe die Firma sich nicht mehr gemeldet und habe den Schutt abgelagert.

Der Abrissunternehmer war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Das Landratsamt Ludwigsburg hat bisher noch keine Rückmeldung auf sein zweiwöchiges Ultimatum vom 28. September bekommen, teilt die Behörde auf Anfrage mit. „Sollte die Frist ungenutzt verstreichen, wird das Landratsamt die ordnungsgemäße Entsorgung mit kurzer Fristsetzung aufgeben und dies – falls erforderlich – im Wege der Zwangsvollstreckung durchsetzen“, erklärt der Pressesprecher Andreas Fritz. Das Landratsamt habe die Aussage des Unternehmers, dass er den Bauschutt noch benötigt, nicht einfach außer Acht lassen können. Es gehe um Ressourcenschutz. Deshalb habe man ihm noch einige Wochen Zeit gelassen, die beabsichtigte Verwendung umzusetzen.

Umweltpolizeiliche Befugnisse seien im Regelfall auf den Bereich der Gefahrenabwehr beschränkt, gibt Fritz die Umweltabteilung wieder. Ästhetische Aspekte könnten bei abfallrechtlichen Fragen nicht berücksichtigt werden. Es sei für das Landratsamt nachvollziehbar, dass die Anwohner die gegenwärtige Lage als störend empfinden. Die Behörde müsse sich in dem Fall jedoch an die Rechtslage sowie die abfallrechtlichen Rahmenbedingungen halten.