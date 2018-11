Oberstenfeld-Gronau Happy End für den Mühlhof ist in Sicht

Mit guten Nachrichten wartet diesbezüglich Dietmar Deuring, Geschäftsführer der Ilsfelder Firma Baustark, auf. „Wenn es gut läuft, beginnen wir in einem Monat mit den Rohbauarbeiten – wir bereiten gerade die Ausschreibung vor.“ Deuring ist nicht sonderlich erbaut darüber, dass er den Abtransport des Bauschutts, den ihm ein Abrissunternehmer auf das Gelände abgeladen hatte, aus eigener Tasche finanzieren musste (wir berichteten). Das monatelange Tauziehen um die Zuständigkeit hatte ihn einige Nerven gekostet. Jetzt will er das Bauvorhaben zügig zu Ende führen. „Es wird bei dem momentanen Bauboom nicht einfach, ein Rohbauunternehmen zu finden“, sagt er, doch hoffe er, dass es in einem Monat schon mit den Bauarbeiten losgehen könne. Er rechne mit einer elfmonatigen Bauzeit, sodass das geplante Haus, für das die meisten der fünf Wohnungen bereits verkauft seien, in etwa einem Jahr bezugsfertig sein könnte. Mit der Gemeinde Oberstenfeld regele er zurzeit den Absturz zum Mühlkanal, der die Grundstücksgrenze markiere. Den Bauschutt, der vom Abriss des alten Gebäudes auf dem Areal liegt, will Dietmar Deuring abtransportieren, sobald die Erdarbeiten beginnen. „Da ist nichts Kontaminiertes darunter, was die Gesundheit gefährden könnte“, sagt er. Dies sei im Übrigen auch nicht beim inzwischen entsorgten Material aus Beilstein der Fall gewesen.