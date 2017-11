Oberstenfeld-Gronau Gronaus Ortskern soll attraktiver werden

Berücksichtigt werden müssten nicht nur Denkmalschutzbelange, sondern auch ein mögliches Bottwar-Hochwasser, das eine Bebauung mancher Flächen ausschließe, sagte Stahl. Auf alle Fälle soll der Grünbestand im Ort mit seinen „tollen Bäumen“ erhalten bleiben, denn: „Die machen auch die Wohnqualität im Ort aus“, fand die Architektin. Dazu müsse man auch öffentlichen Nahverkehr und Dienstleistungen wie die Post im Auge haben, sagte sie: „Die wichtigen Funktionen im Ort sollen erhalten bleiben und, wenn nötig, gestärkt werden.“ Der neu geschaffene Wohnraum soll sowohl für Senioren als auch für Familien attraktiv sein, damit auch die Zukunft Gronaus gesichert sei.

Was ein wenig nach der Quadratur des Kreises klingt, wollen die Stadtplaner mit der Nutzung von Baulücken, aber auch, sofern möglich, der Behebung von Leer- und Teil-Leerständen sowie einer Nachverdichtung erreichen, wozu auch eine Aufstockung bestehender Gebäude dienen kann. Was machbar ist, soll zusammen mit den Eigentümern geklärt werden, die in ihrer Entscheidung völlig frei seien, wie sowohl der Ortsvorsteher Karlheinz Massa als auch Ulrich Baust betonten: „Niemand muss etwas machen, wenn er nicht will.“

Bis Anfang nächsten Jahres sollen die wesentlichen Grundlagen des Sanierungskonzepts erarbeitet sein, im ersten Quartal ist eine Informationsveranstaltung für die Bürger geplant. Die Gronauer sollen sagen können, was sie an ihrem Wohnort schätzen, was zu verbessern wäre und was aus ihrer Sicht ganz fehlt.

Wenn das Konzept in einem knappen Jahr fertig ist, kann der nächste Schritt folgen. Ortschaftsrat und Gemeinderat könnten dann das Sanierungsgebiet festlegen, die Kosten ermitteln und beim Land einen entsprechenden Antrag auf Zuschüsse stellen. Auch Privateigentümer im Sanierungsgebiet könnten gefördert werden, stellte Baust klar.

Die Frage nach der Dauer des Projekts konnte Ortsvorsteher Massa nicht beantworten. „Wir fangen jetzt erst einmal an“, betonte er. „Und wenn es schön wird, kann ich auch damit leben, wenn es wie in Oberstenfeld 40 Jahre dauert.“