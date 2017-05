Die Dame war zu Fuß unterwegs, als sich der Täter unbemerkt von hinten näherte und ihr die Handtasche entriss. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. In der Tasche befand sich unter anderem Bargeld, das die Seniorin zuvor am Schalter eines Geldinstituts in der Hauptstraße in Beilstein abgehoben hatte. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Räuber sich zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls in dem Geldinstitut aufhielt.