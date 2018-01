Oberstenfeld-Gronau Eine große Rückschau auf die beliebtesten Ausstellungsthemen

Der Januarsonntag startete mit den 1950er-Jahren. „Wir blicken konzentriert auf diese Zeit zurück“, so Sylvia Provazi, die als historische Ausnahme die Puppenstube im Wohnzimmer nennt. Das auf der Anrichte positionierte Kleinod soll aus dem Jahr 1900 sein. „Wir haben noch so vieles im Lager, das selten oder noch gar nie in die Ausstellung gekommen war“, erklärt die Mitarbeiterin und zeigt etwa auf Töpfe, die sich in den Farben Ochsenrot und Froschgrün fast ein wenig wie Fremdkörper auf dem Herd ausnehmen. „Die Leute hatten ja zwei Kriege hinter sich und alles lechzte nach Farbe“, erklärt Renate Breuninger das veränderte Farbspiel der Gebrauchsgegenstände, das dazu führte, dass „es bunter in der Küche wurde“. Pastellfarbene Schüsseln singen ebenso ein Lied davon. Auch liefern die 50er-Jahre ein Zeugnis dafür ab, dass sich „Plastik als Material breitmachte und die Tupperware in den Regalen und Schränken zusehends vertreten war“.