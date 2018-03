Oberstenfeld-Gronau Der Bauschutt kommt endlich weg

Der Bürgermeister Markus Kleemann ist froh, dass es jetzt endlich weitergeht. „Wir waren von Anfang an misstrauisch“, erzählt er zur Ablagerung. Er habe sich immer wieder eingeschaltet und sich erkundigt, wenn Fristen abliefen. „Die Nachbarn konnten einem schon leid tun“, sagt Kleemann, der den Gemeinderat am Donnerstagabend in der öffentlichen Sitzung in der Gronauer Mehrzweckhalle über die frische Entwicklung informierte. „Unsere Bemühungen zahlen sich aus“, freute sich Markus Kleemann, der am Freitag bestätigte, dass die Gemeinde ihr städtebauliches Einvernehmen zu dem Projekt erteilt hatte. Größe des geplanten Neubaus und Dachformen habe man zunächst moniert, „aber wir freuen uns auch, wenn das alte Gebäude bald abgerissen wird und etwas Neues bei uns entsteht“.

Diese Hoffnung hegt auch die Anwohnerin Heike Lange. „Es kamen immer wieder Leute aus anderen Orten, um sich hier nach einem Essen in der Krone das Grundstück mit dem Bauschutt anzuschauen.“ Möglicherweise können die Nachbarn ja mit dem Unternehmer Richtfest feiern, wenn der Rohbau steht.