Oberstenfeld-Gronau Autofahrer erleidet bei Unfall schwere Verletzung

Oberstenfeld-Gronau - Eine im Auto eingeklemmte Person ist den Einsatzkräften am Samstagvormittag gegen 9 Uhr gemeldet worden. Der 59 Jahre alte Autofahrer war auf der kurvigen Landesstraße 1117 von Kurzach unterwegs in Richtung Gronau, als er mit seinem Toyota im Ausgang einer scharfen Rechtskurve auf der gegenüberliegenden Seite von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung geriet. Nach Angaben der Polizei kollidierte das Auto dort an der Fahrerseite auf Höhe der A-Säule mit einem Baum. Der Toyota-Kleinwagen kam anschließend rückwärts zur Fahrbahn gerichtet zum Stehen.