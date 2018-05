Oberstenfeld Gemeinde sichert sich die Hoheit

Über die Ausgangslage informierte der Bürgermeister Markus Kleemann die Bürgervertreter. „Wir wollen die Zukunft des Geländes keinesfalls dem Zufall überlassen“, sagte er. Wenn das Geschäft dort floriere und Arbeitsplätze erhalten blieben, sei das im Interesse der Kommune, aber durch einen Verkauf könne „alles auch ganz anders kommen“. Möglich sei etwa ein Kauf durch eine „Heuschrecke“. Auf dem Areal könnten sich laute Betonbrecher oder Abrissunternehmer ansiedeln. Das Gelände liege jedoch mitten im Ort. „Die Bürger sollen geschützt werden“, machte Kleemann deutlich. In der Zukunft böte sich Wohnbebauung an, aber auch Gewerbe. Für beides gebe es in der Kommune eine hohe Nachfrage.