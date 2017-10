Oberstenfeld Gemeinde braucht noch 20 Plätze

Die Ursache liegt – wie schon vor zwei Jahren – außerhalb der Bottwartalkommune. Das Landratsamt Ludwigsburg will den 39 Städten und Gemeinden im Jahr 2018 im Rahmen der Anschlussunterbringung rund 2400 Personen zuteilen. Da Oberstenfeld bis jetzt mit gutem Beispiel voranging und nicht zuletzt im Containerdorf In den Schafwiesen rund 70 Menschen in der Erstunterbringung aufnahm, kommt auf die 8000-Einwohner-Gemeinde im nächsten Jahr eine vergleichsweise niedrige Zahl von rund 20 Flüchtlingen zu.

Wo diese Personen unterkommen, steht noch nicht fest, teilt Markus Kleemann auf Nachfrage mit. „Wir werden uns in den nächsten Wochen über geeignete Gebäude Gedanken machen“, sagt der Verwaltungsleiter. Es sei schließlich schon Oktober, da bleibe nicht mehr viel Zeit bis zum neuen Jahr. Es sei aber noch zu früh, um über konkrete Objekte zu informieren. In einem Punkt habe man gleichwohl schon Klarheit: Das ehemalige Edeka-Gebäude tauge nicht für die Anschlussunterbringung. „Es ist ja eine Lagerhalle, und tatsächlich lagert der Landkreis darin derzeit Möbel und Matratzen“, weiß der Bürgermeister. Überhaupt habe das Landratsamt diese Räume in der Hochphase der Zuwanderung für die Erstunterbringung angemietet, sie aber später wie auch andere Objekte im Kreisgebiet wieder ad acta gelegt, als die Flüchtlingszahlen zurückgingen.