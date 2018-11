Oberstenfeld Geballte Power und schräge Wortakrobatik

Oberstenfeld - Der Saal im Stiftskeller zeigt sich voll von erwartungsfrohen Gästen, als Nora Boeckler die Bühne am Freitagabend betritt. Sie möge sich in 50 Jahren noch an den Applaus erinnern, der in Oberstenfeld aufgebrandet sei, wünscht sich ein Vertreter des organisierenden Kulturvereins Oberes Bottwartal. Da ist Nora Boeckler noch gar nicht zu sehen. Erst als sie in der Rolle ihrer vermeintlichen Mutter vor dem Publikum steht, ahnt dieses, dass es sich bei der Künstlerin um eine richtige Rampensau handelt, der Hemmungen fremd sind. Nora Boeckler schafft es mit ihrem Soloprogramm, dass all jenes, was uns normalerweise auf den Geist geht, in ein skurriles Farbbad getaucht wird und zum Schmunzeln anregt. Das fängt damit an, dass sich die Schwäbin und Wahlkölnerin über ihre eigene schwäbische Identität lustig macht und mit der verbalen Keule zuschlägt. „Bei uns geht Familie über alles. Wir haben nämlich keine Freunde – wir haben Gartenzwerge“, eröffnet sie ihrem Auditorium und schämt sich kabarettistisch fremd über den offensichtlichen Geiz der Schwaben, die gelernt hätten, „dass es besser sei, sich zehn Minuten zu schämen, als etwas Teures zu schenken“. Dass sie als „Mutter“ gegen die „35-jährige Tochter stänkert, die noch keinen Mann, keinen Mercedes und nicht einmal einen Thermomix hat“, ist ein launiger Einstieg, der ihrem „Nörle“, das ohne sie ja nur mit jedem ins Bett steigt“, anschließend die passende Vorlage bietet.