Oberstenfeld-Gronau Gaspistole im Streit gezückt

Die 30 und 32 Jahre alten Männern waren vor einem Gebäude in der Hauptstraße in Gronau gegen 15.30 Uhr aneinander geraten. Auslöser des Konfliktes waren wohl persönliche Angelegenheiten. „Die beiden haben sich auch gekannt“, erklärt Yvonne Schächtele vom Polizeipräsidium in Ludwigsburg. Im Zuge des Streits soll der 32-Jährige schließlich eine Gaspistole gezückt haben und damit auf den Jüngeren geschossen haben. Dabei handelte es sich um eine Waffe, die mit Reizgas gefüllt werden kann. Anschließend verschwand der Mann wieder im Haus.