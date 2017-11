Oberstenfeld Ganze 200 Mal mit Liebe gekocht

Aber auch allen anderen Suppentöpfle-Frauen – inzwischen sind noch Elvira Buresch, Eveline Demmig-Dreger, Hiltrud Lebherz, Gertraude Peichl und Else Weiß dazugekommen – merkt man an, dass sie mit viel Liebe bei der Sache sind. Warm und herzlich werden die meist älteren Gäste begrüßt, wer nicht mehr so beweglich ist, dem wird aus Mantel oder Jacke geholfen, und Zeit für ein kleines Schwätzchen ist auch noch. Und das, obwohl einige schon deutlich vor der offiziellen Essenszeit kommen, wenn in der Küche noch Hochbetrieb herrscht. Punkt zwölf Uhr müsse das Essen auf dem Tisch stehen, weiß Tabea Preuss. „Aber manche genießen es, sich vorher schon hinzusetzen und alles in Ruhe zu beobachten.“

Und da gibt es in der Tat viel zu sehen. Hiltrud Lebherz hat die Tische im Martin-Luther-Saal wie jedes Mal wunderschön dekoriert. Rot gefärbte Blätter von wildem Wein zieren die Tische, dazwischen leuchten Teelichter in roten, orangefarbenen und gelben Papphäuschen, Papierdrachen und kleine Lampions runden das schöne Bild ab. Zum Jubiläum gibt es noch einen Clou: Vor jedem Platz liegt die Zahl 200. 70 Zweien und 140 Nullen hat Hiltrud Lebherz dazu aus Mürbteig geformt und gebacken. Wann sie das alles gemacht hat, weiß sie selber nicht: „Immer mal wieder“, lacht sie und freut sich, wie begeistert die Gäste sind. Manche bleiben erst einmal stehen und lassen alles auf sich wirken, bevor sie sich einen Platz suchen. „Ihr hend’s emmer schee!“, lobt eine ältere Dame.

Reservierte Plätze gebe es nicht, betont Tabea Preuss. Trotzdem finden sich immer mal wieder dieselben Gruppen zusammen, die sich auf das gemeinsame Essen an jedem zweiten Dienstag im Monat freuen, sagt Annemarie Bücker, die gemeinsam mit ihrem Mann Bernd gekommen ist und zum Jubiläum jeder der Ehrenamtlichen als kleines Dankeschön eine Rose überreicht. Bernd Bücker hat früher die Gäste, die nicht so gut zu Fuß waren, zum Suppentöpfle und wieder nach Hause gefahren, heute macht das ein „Bufdi“, der dazu auch nach Großbottwar und Beilstein fährt.

Sauerbraten, handgemachte Semmelknödel, Salat und als Nachtisch Himbeeren mit kleingebröselten „Schäumle“ unter einer Haube aus Sahne und Joghurt gibt es zum Jubiläumsessen. Den Braten hat Tabea Preuss bereits am Vortag vorbereitet, und während die Knödel noch in einem Riesentopf garziehen, bereiten vier Frauen im Nebenraum schon den Salat zu. Eine verteilt den von Marita Doll ganz fein geschnittenen Blatt- und Endiviensalat auf den Tellern, die nächste legt Paprika dazu, die dritte Karotten, und die vierte verteilt eine Mischung aus Sonnenblumen- und Pinienkernen sowie Leinsamen darüber. Wie am Fließband geht das und ist doch liebevoll von Hand gemacht. „Jetzt könnte es so langsam aufhören“, meint eine der Fleißigen, als die Salatteller kein Ende nehmen wollen. Auch in der Küche wissen die anderen, dass nach dem Kochen noch jede Menge Arbeit auf sie wartet. „Nicht unnötig Geschirr produzieren, das müssen wir alles wieder spülen!“, mahnt Elvira Buresch und scherzt: „Für die großen Töpfe braucht man fast eine Leiter.“

In einem dicken Heft hat Adelheid Massa vom ersten Suppentöpfle an vermerkt, was wann gekocht wurde und was es gekostet hat. Doch noch mehr ist in dem Heft zu finden: Eine Einladung eines örtlichen Gastronomen „zum Essen und Trinken nach Lust und Laune für unsere fleißigen Damen vom Suppentöpfle“ und eine handgeschriebene Entschuldigung eines Gastes: „Da ich zur Zeit so unter Fernweh leide, kann ich zum Suppentöpfle leider nicht kommen. Ich hoffe aber, dass Sie trotzdem etwas Gutes kochen. Die anderen sollen auch ihre Freude haben.“

Diese Wertschätzung ist es, die die Frauen vom Suppentöpfle so lange weitermachen lässt, wie sie noch können.