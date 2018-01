Oberstenfeld/Fußball „Wir wollen den zweiten Platz angreifen“

Anders als in den Jahren zuvor, als die Oberstenfelder in schöner Regelmäßigkeit den Saisonstart verpatzten und dann erst eine mühsame Aufholjagd starten mussten, ist der Verein nun also schon im Winter bei der Musik dabei. „Diesmal hatten wir im Sommer nicht ganz so viele Urlauber, die erst verspätet einstiegen. Zudem fiel der Fastenmonat Ramadan, in dem man kaum vernünftig trainieren kann, nicht in die Vorbereitungszeit“, hat Asar, dessen Team fast nur aus türkischen Spielern besteht, eine plausible Erklärung für die deutlich erfolgreichere Hinrunde parat. Hundertprozentig zufrieden ist er bislang jedoch nicht. „Wir stellen zwar die beste Abwehr der Liga, aber nach vorne ging doch häufig wenig“, sagt er mit Blick auf das Torverhältnis. In der Tat: Erst 21 Gegentore sind Ligabestwert. Mit nur 26 erzielten Treffern liegt man dagegen auf Augenhöhe mit den Abstiegskandidaten. „Ahmet Tiryaki ist trotz seiner 37 Jahre noch ein Topmittelstürmer. Aber man muss ihn einsetzen und mit Zuspielen versorgen“, bringt der Trainer die Grundproblematik auf den Punkt und fügt an: „Wir hatten bislang leider keinen echten Zehner.“ Die besten Zeugnisse stellt Asar im Rückblick auf die Hinserie daher wenig überraschend auch seinen beiden Innenverteidigern aus: „An Muhammet Sagis und Mehmet Cakir gibt es kaum etwas auszusetzen“, lobt er das erfahrene Duo aus dem Abwehrzentrum. Mit dem bereits 41-jährigen Sezer Uzun konnte zudem ein weiterer Routinier überzeugen. „Er hat die Ruhe und spielt immer mit Köpfchen“, stellt der Coach heraus.