Oberstenfeld/Fußball Besserer Start und späte Gegentore

Das lief gut

Viele Urlauber und eine daher schwierige Sommervorbereitung brachten den FVO in den vergangenen Jahren stets frühzeitig ins Hintertreffen. In schöner Regelmäßigkeit startete man mit einer Niederlagenserie in die Saison, hinkte sofort hinterher und musste dann erst einmal eine Aufholjagd hinlegen. Diesmal geriet der Start jedoch deutlich positiver: Immerhin neun Punkte standen nach den ersten fünf Partien zu Buche, und man gewann die prestigeträchtigen Auswärtsspiele bei Spitzenteam Dersim Ludwigsburg und Lokalrivale VfR Großbottwar. „Diese Siege waren nicht unbedingt zu erwarten“, sagt Kaplan, der auf die komplette Halbserie bezogen aber dennoch urteilt: „Gegen Ende wurden Leistung und Resultate besser.“ Ansonsten stellt der Vorstand vor allem die defensive Stabilität des Teams heraus: „Die Mannschaft stand sehr kompakt“, sagt er.

Das lief nicht gut

Späte Gegentore kosteten die Oberstenfelder in der Hinserie manchen Punkt. „Drei Spiele haben wir noch in der Nachspielzeit verloren“, erinnert sich Kaplan und denkt an die Auftaktpartie in Murr, als es in der 94. Minute im FVO-Kasten klingelte, das unglückliche 2:3 in Erdmannhausen (92.) und vor allem das 1:2 in Grünbühl, als ein Elfmeter in der 96. Spielminute den FVO bedröppelt mit leeren Händen dastehen ließ. Zudem bemängelt Kaplan die schon angesprochene mangelnde Konstanz in den bisherigen Auftritten: „Wenn jeder auch in Sachen Trainingsbeteiligung voll mitziehen würde, wäre mehr möglich. Und mit mehr Konstanz könnten wir ganz oben mitspielen“, weiß der Vorstand, ist sich aber auch darüber im Klaren, es mit Hobbyfussballern zu tun zu haben, deren Prioritäten sich nicht nur nach dem runden Leder richten. „Nach der Winterpause haben wir jetzt fünf Trainingseinheiten absolviert. Manche Stammkräfte waren in keiner einzigen anwesend. So reicht es eben nicht für die Meisterschaft“, gibt er ein aktuelles Beispiel.