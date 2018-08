Oberstenfeld/Fußball Beim FVO hat man Konsequenzen gezogen

Oberstenfeld - Wenn er an die vergangene Halbserie denkt, kann sich Fethi Asar, der Coach des FV Oberstenfeld, immer noch mächtig ärgern. „Dabei war die Hinrunde ganz gut gelaufen. Nur vier Punkte lagen wir hinter den Aufstiegsrängen und haben in den Jahren zuvor immer eine deutlich bessere Rückrunde gespielt. Man konnte also hoffen“, erklärt er. Mitursache des verlässlichen Aufschwungs im neuen Jahr war in der Regel, dass man inzwischen fast schon traditionell im Winter ein einwöchiges Trainingslager in der Türkei absolviert. „Im letzten Februar habe ich aber schon in Belek gemerkt, dass es nichts wird. Dort hat sich die Mannschaft in zwei Grüppchen geteilt. In den folgenden Monaten gab es dann viel Unruhe im Team, die von einzelnen Spielern hineingebracht wurde und dazu führte, dass wir manchmal nur mit fünf Spielern trainiert haben“, erzählt er. Zu guter Letzt schloss man zwar als Tabellensechster ab, doch der Abstand zur Spitze war groß.