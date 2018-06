Oberstenfeld Für eine Grünen-Liste wird getrommelt

Erfreut über die Entscheidung äußerte sich Reiner Breimaier, Vorsitzender des Grünen-Ortsverbandes Bottwartal und Stadtrat in Steinheim: „Wir können die Grünen-Liste in Oberstenfeld mit unseren Erfahrungen in der Ratsarbeit und in Wahlkämpfen unterstützen.“ Man werde sich inhaltlich aber nicht einmischen. Die Liste müsse ein eigenes Programm für die Kommunalwahl in Oberstenfeld erarbeiten. Zuversichtlich ist Alfred van Zeist, dass es ihm gelingen werde, die 18 Listen-Plätze zu belegen. „Wir wissen, dass die Gemeinderatsfraktionen ebenfalls Kandidaten suchen, da einige altershalber ausscheiden.“ Die eigene Suche entwickele sich bisher gut. Genaue Zahlen wolle er aber erst nennen, wenn die Liste stehe. „Ich sehe es wie einen Stein, der Kreise zieht“, erklärt van Zeist. Er glaube auch, dass es richtig sei, eine Liste unter der Flagge der Grünen zu starten, da diese Partei auch bei Landtags- und Bundestagswahlen einen festen Wählerstamm von mehr als zehn Prozent habe. Außerdem sei die Partei nicht mehr „so stramm in eine Richtung“ unterwegs und offen für andere Strömungen geworden. So könne auch die Suche nach geeigneten Kandidaten Erfolg haben.