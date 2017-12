Oberstenfeld Feuerwehr erhält Drehleiter-Wagen

Der Kommandant Jürgen Beck zeigte sich tags darauf erfreut über den Beschluss des Gemeinderats. „Die Wartungs- und Reparaturkosten für das alte Fahrzeug sind immer höher geworden “, sagte er am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung.Bereits in der Sitzung am Donnerstag war angeklungen, dass „die alte Drehleiter in die Jahre gekommen ist“, wie es Bürgermeister Markus Kleemann ausdrückte. Die Feuerwehr leiste einen wichtigen Dienst und sei in Oberstenfeld sehr gut aufgestellt. Die hohe Motivation belegte der Besuch vieler Floriansjünger im Ratssaal.

Die Drehleiter ist im Vorjahr laut Statistik zu 36 Prozent bei Bränden, zu 45 Prozent bei technischen Hilfeleistungen und zu 19 Prozent bei Fehlalarmen im Einsatz gewesen, berichtete Kleemann. Drehleiter würden immer öfter gebraucht, „weil Hauseingänge nicht breit genug sind“.

Beeindruckt von der neuen Technik der Fahrzeuge äußerte sich Annette Kori (Freie Wähler): „Es hat sich in 30 Jahren unheimlich viel getan.“ Fraktionskollegin Inge Zimmermann wollte wissen, was mit dem alten Fahrzeug geschieht. Das werde verkauft, berichtete Jürgen Beck. Offenbar sind in anderen Ländern die Vorschriften für solche Wagen nicht so streng.