Oberstenfeld Farbenfrohe Kunstvielfalt im Stiftskeller

Oberstenfeld - Eine schöne Tradition jährt sich in diesen Tagen zum 42. Mal: Bei der Ausstellung „Form und Farbe“ präsentieren zwölf bildende Künstler ihre Werke. Am Donnerstagabend fand die Vernissage in stilvollem Rahmen im Stiftskeller statt. „Uralt ist das Gebäude, rund 600 bis 800 Jahre“, beschreibt Hanns-Otto Oechsle die Lokation während seiner Auftaktrede zur Ausstellung. Und seit der Keller als Kleinkunstbühne genutzt würde, gäbe es auch die „Form und Farbe“ dort. „Zuvor haben wir für die Ausstellung die Oberstenfelder Schule genutzt“, springt er kurz in die Historie. Er lobt die tollen Ideen, die man alle Jahre wieder seit Jahrzehnten in Oberstenfeld bestaunen könne. Und die kämen nicht nur von Einheimischen, sondern aus dem schwäbischen Umfeld. Der Autor und Maler ist ein Urgestein der Veranstaltung und von Anfang an mit dabei. Auch schon Tradition hat der sinnliche Rahmen durch Livemusiker. Am Donnerstag untermalten Joachim Keck und Andreas Delzemich den Abend mit sanften Klängen ihrer Instrumente. Auch ein Gläschen zum Anstoßen hielten einige der zahlreichen Besucher in der gemütlichen Runde in den Händen. Unter ihnen viele Wiederholungstäter, ebenso wie die ausstellenden Künstler. Aber auch Neulinge, wie die Malerin Heidemarie Freile aus Kleinbottwar stellen ihre Arbeiten aus.